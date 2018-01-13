Данные об объёмах экспорта российских вооружений по итогам 2017
|
|
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Опубликован отчёт по реализации оружия Российской Федерацией за рубеж по итогам 2017 года. Выясняется, что за прошлый год Россия экспортировала вооружений на сумму более 14 млрд долларов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества.
При этом портфель заказов у российских оборонных компаний превышает 47 млрд долларов. Эти данные выглядят впечатляющими при учёте того, что в отношении России сохраняются многоуровневые санкции, которые откровенно напоминают меры по попытке устранить конкуренцию на рынке вооружений.
По уровню экспорта оружия и военной техники Россия находится на втором месте, уступая по этому показателю Соединённым Штатам. При этом в самих Соединённых Штатах заявлено, что рост объёмов продаж оружия Россией за рубеж "является угрозой для американской безопасности".
Нужно отметить, что за время действия антироссийских санкций Россия расширила поставки вооружений в целый ряд стран мира, а также вышла на абсолютно новые для себя рынки сбыта (Турция, Саудовская Аравия, Филиппины). Однако при этом нельзя забывать и о том, что многие оружейные контракты РФ заключает с предложением кредита в адрес страны, закупающей российское оружие. Так, например, происходит с продажей ЗРК С-400 упомянутой Турции.
|
13.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.01.2018 Второй дивизион ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму
15.01.2018 Дивизион ЗРК С-400 в Крыму попал на видео
12.01.2018 Производительность труда в ОПК России: «главного глазами не увидишь»
12.01.2018 Путём обновления
12.01.2018 Россия делает из Крыма закрытую военную базу
12.01.2018 Виктор Бондарев в интервью "РИА Новости" рассказал о ключевых особенностях новой госпрограммы вооружений
12.01.2018 По всем направлениям: в Совфеде рассказали о новой программе вооружений
11.01.2018 Развертывание в Севастополе второго дивизиона ЗРС С-400 – ответ на наращивание активности авиации НАТО в регионе