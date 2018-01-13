Данные об объёмах экспорта российских вооружений по итогам 2017



Зенитно-ракетный комплекс С-400.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Зенитно-ракетный комплекс С-400.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Опубликован отчёт по реализации оружия Российской Федерацией за рубеж по итогам 2017 года. Выясняется, что за прошлый год Россия экспортировала вооружений на сумму более 14 млрд долларов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества.

При этом портфель заказов у российских оборонных компаний превышает 47 млрд долларов. Эти данные выглядят впечатляющими при учёте того, что в отношении России сохраняются многоуровневые санкции, которые откровенно напоминают меры по попытке устранить конкуренцию на рынке вооружений.

По уровню экспорта оружия и военной техники Россия находится на втором месте, уступая по этому показателю Соединённым Штатам. При этом в самих Соединённых Штатах заявлено, что рост объёмов продаж оружия Россией за рубеж "является угрозой для американской безопасности".

Нужно отметить, что за время действия антироссийских санкций Россия расширила поставки вооружений в целый ряд стран мира, а также вышла на абсолютно новые для себя рынки сбыта (Турция, Саудовская Аравия, Филиппины). Однако при этом нельзя забывать и о том, что многие оружейные контракты РФ заключает с предложением кредита в адрес страны, закупающей российское оружие. Так, например, происходит с продажей ЗРК С-400 упомянутой Турции.