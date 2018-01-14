Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В 2018 году в России испытают новейшую ракету пятого поколения

15.01.2018 Российская газета 573 0
0
Понравилась новость?
 +3
Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты
Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.
Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Уже в 2018 году в России планируется провести испытания новейших видов вооружения. В частности, речь идет о тяжелой межконтинентальной баллистической ракете пятого поколения "Сармат".

Как сообщает телеканал "Звезда", этот перспективный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования со временем заменит МБР Р-36М "Воевода" и УР-100Н. В начавшемся году намечены 12 пусков межконтинентальных баллистических ракет, в ходе которых будут проверены конструкторские решения.

Впрочем, в 2018 году будут испытаны не только перспективные ракеты, но и автоматы Калашникова нового поколения: малогабаритный АМ-17 и бесшумный малогабаритный АМБ-17. Сообщается, что АМ-17 способен заменить АКС-74У. Новое стрелковое оружие подойдет для экипажей боевой техники и спецподразделений. Длина этого 2,5-килограммового автомата с прикладом в сложенном положении составляет не более 50 сантиметров. А автомат АМБ-17 может стать своеобразной альтернативой винтовке "Вал".

Кроме того, в 2018 году пройдут испытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", который можно будет десантировать с Ил-76 и транспортировать на внешней подвеске вертолета. Несмотря на свою компактность, "Тайфун-ВДВ" имеет мощное вооружение.

На текущий год также запланированы поставки в войска двух первых истребителей пятого поколения Су-57 (Т-50), боевого вертолета Ми-28НМ, являющегося модернизированной версией Ми-28Н и первых БМПТ "Терминатор". ВМФ России получит новейший стратегический ракетный подводный крейсер "Князь Владимир" класса "Борей-А"  и головной корабль проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Кроме того, в воздух поднимется прототип стратегического ракетоносца Ту-160М2.


Руслан Мельников
14.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АКС-74У
БМПТ Рамка-99
Ил-76
Князь Владимир
Ми-28Н
ПАК ФА
РС-18
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Тайфун-ВДВ
Ту-160
Компании
Концерн Калашников
Проекты
22350
955 Борей
Тайфун

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 12:10
  • 8
Эшелон прорыва. Как современные боевые самолеты вскрывают ПВО противника
  • 15.01 12:05
  • 159
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 15.01 12:05
  • 7
Рогозин сравнил хищения в сфере гособоронзаказа с изменой Родине
  • 15.01 11:57
  • 343
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 15.01 11:42
  • 23
ОАК завершает создание нового противолодочного самолета для морской авиации
  • 15.01 11:29
  • 6009
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.01 11:28
  • 6
«Шпион, выйди вон!» или кто виноват в провалах Департамента информации и массовых коммуникаций МО России
  • 15.01 11:08
  • 33
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 15.01 10:09
  • 125
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 15.01 09:39
  • 1
Защиту российского БТР-87 усилят керамикой и титаном
  • 15.01 09:32
  • 153
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 15.01 08:57
  • 1
Информационно-управляющая система ИУС-35 истребителя Су-35С
  • 15.01 08:40
  • 1
Гиперзвук или на испуг
  • 15.01 07:04
  • 10
Российский "Энергомаш" признался в глубокой зависимости от США
  • 15.01 06:19
  • 2
Три "безобразных" пути британской армии
другие обсуждаемые темы