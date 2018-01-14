В 2018 году в России испытают новейшую ракету пятого поколения



Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.

Источник: © Сергей Казак/ТАСС Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Уже в 2018 году в России планируется провести испытания новейших видов вооружения. В частности, речь идет о тяжелой межконтинентальной баллистической ракете пятого поколения "Сармат".

Как сообщает телеканал "Звезда", этот перспективный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования со временем заменит МБР Р-36М "Воевода" и УР-100Н. В начавшемся году намечены 12 пусков межконтинентальных баллистических ракет, в ходе которых будут проверены конструкторские решения.

Впрочем, в 2018 году будут испытаны не только перспективные ракеты, но и автоматы Калашникова нового поколения: малогабаритный АМ-17 и бесшумный малогабаритный АМБ-17. Сообщается, что АМ-17 способен заменить АКС-74У. Новое стрелковое оружие подойдет для экипажей боевой техники и спецподразделений. Длина этого 2,5-килограммового автомата с прикладом в сложенном положении составляет не более 50 сантиметров. А автомат АМБ-17 может стать своеобразной альтернативой винтовке "Вал".

Кроме того, в 2018 году пройдут испытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", который можно будет десантировать с Ил-76 и транспортировать на внешней подвеске вертолета. Несмотря на свою компактность, "Тайфун-ВДВ" имеет мощное вооружение.

На текущий год также запланированы поставки в войска двух первых истребителей пятого поколения Су-57 (Т-50), боевого вертолета Ми-28НМ, являющегося модернизированной версией Ми-28Н и первых БМПТ "Терминатор". ВМФ России получит новейший стратегический ракетный подводный крейсер "Князь Владимир" класса "Борей-А" и головной корабль проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Кроме того, в воздух поднимется прототип стратегического ракетоносца Ту-160М2.

Руслан Мельников