Государственная программа вооружений на 2018 - 2027 годы утверждена



Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов и Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин на церемонии закладки для ВМФ России патрульного корабля проекта 22160 "Николай Сипягин" (заводской номер 166) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Зеленодольск, 13.01.2018.

Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов и Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин на церемонии закладки для ВМФ России патрульного корабля проекта 22160 "Николай Сипягин" (заводской номер 166) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Зеленодольск, 13.01.2018.Источник: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов, выступая 13 января 2018 года на церемонии закладки на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" патрульного корабля "Николай Сипягин" проекта 22160, в числе прочего, заявил:

"Верховным Главнокомандующим в конце прошлого года была одобрена новая Государственная программа вооружения. В ней достойное место занимает вооружение, связанное с Военно-морским флотом, и для вас найдётся работа. Я считаю, что мы с руководством Зеленодольского завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить вас заказами на все десять лет".