Филиппины выделят 500 млн. долл. на модернизацию вооруженных сил в 2018 году



Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015.

Источник: KAI Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015.Источник: KAI

ЦАМТО, 12 января. Правительство Филиппин подтвердило выделение в 2018 году 25 млрд. филипп. песо (502 млн. долл.) на продолжение финансирования программ модернизации Вооруженных сил страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление агентству PNA заместителя начальника штаба ВС Филиппин по планированию и программам генерал-майора Рестутуто Падилла-младшего, выделенные средства позволят поддержать ключевые проекты закупки, включая боевые вертолеты и военную автотехнику.

Кроме того, командование ВС планирует повысить боевые возможности авиации, а также приобрести дополнительные надводные боевые корабли для защиты побережья и морских линий коммуникаций. Проекты в данных областях не детализируются.

Финансирование закупок осуществляется отдельно от оборонного бюджета 2018 года, составляющего 149,7 млрд. филипп. песо (2,952 млрд. долл.), который был подписан президентом Родриго Дутерте в конце декабря 2017 года.

Закупки ВиВТ для ВС Филиппин осуществляются в рамках программы модернизации, которая реализуется на основании принятого в 1995 году закона. В 2012 году республиканским законом №10349 (Republic Act № 10349, также называют Revised AFP Modernisation Act) программа была пересмотрена и продлена еще на 15 лет. Она должна быть реализована в три этапа (горизонта).

В течение первого этапа, который получил обозначение "Первый Горизонт" (2013-2017 гг.), на модернизацию ВС было выделено 90,858 млрд. филипп. песо с целью создания "минимально необходимой защиты", направленной, главным образом, на противодействие повстанцам внутри страны.

Этап "Второй Горизонт" планируется реализовать в течение 2018-2023 гг., а "Третий Горизонт" – в течение 2024-2028 гг.

В ходе второго этапа планировалось приступить к закупкам ВиВТ, которые должны обеспечивать возможность борьбы как с внешними, так и с внутренними угрозами. Учитывая обострение конфликта с повстанцами в регионе Минданао в течение 2017 года, ожидается, что покупка систем для борьбы с ними останется в числе приоритетов и на втором этапе модернизации, на финансирование которого предполагается выделить около 100 млрд. филипп. песо.

На третьем этапе ВС Филиппин должны обеспечить противодействие любому региональному потенциальному противнику. Это означает, что ВС смогут полностью обеспечить защиту исключительной экономической зоны страны и проводить в регионе операции по оказанию гуманитарной помощи, помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, операции по поддержанию мира.

Среди наиболее важных программ модернизации ВС Филиппин можно назвать закупку 50 дополнительных плавающих бронемашин десанта AAV (amphibious assault vehicle) южнокорейской компании Hanwha, ракетной системы береговой обороны CIDS (Coastal and Islands Defence System) израильской компании Israel Military Industries (IMI), легких ударных самолетов EMB-314 "Супер Тукано" бразильской Embraer, дополнительного самолета ВТА C-295 компании Airbus, дополнительных легких боевых самолетов FA-50 производства Korea Aerospace Industries, легких ударных вертолетов, двух фрегатов южнокорейской Hyundai Heavy Industries, скоростных катеров и морских патрульных кораблей.