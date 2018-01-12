"Южмаш" ждет от РФ более $8 млн для завершения строительства ракеты для запуска "Лыбидя"



Украинская компания "Южмаш".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Украинская компания "Южмаш".Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Украинская компания утверждает, что эти средства позволят завершить сборку изделия, а также отгрузить его на Байконур

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Украинская компания "Южмаш" ожидает от России перевода $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ" для запуска спутника "Лыбидь". Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Контракт (на запуск "Лыбидя" - прим. ТАСС) был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя "Зенит-2SLБ". Заказчик - ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ - прим. ТАСС). Для завершения этого контракта "Южмаш" ожидает получения $8,245 млн, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска", - сказано в сообщении.

В ЦЭНКИ не комментируют эту информацию.