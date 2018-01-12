Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Южмаш" ждет от РФ более $8 млн для завершения строительства ракеты для запуска "Лыбидя"

15.01.2018 ТАСС 200 0
-2
Понравилась новость?
 +1
Украинская компания "Южмаш"
Украинская компания "Южмаш".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Украинская компания утверждает, что эти средства позволят завершить сборку изделия, а также отгрузить его на Байконур

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Украинская компания "Южмаш" ожидает от России перевода $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ" для запуска спутника "Лыбидь". Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Контракт (на запуск "Лыбидя" - прим. ТАСС) был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя "Зенит-2SLБ". Заказчик - ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ - прим. ТАСС). Для завершения этого контракта "Южмаш" ожидает получения $8,245 млн, это позволит завершить сборку изделия, а также отгрузить его на космодром Байконур для запуска", - сказано в сообщении.

В ЦЭНКИ не комментируют эту информацию.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Южмаш
Проекты
Байконур

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 08:09
  • 6006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.01 07:04
  • 10
Российский "Энергомаш" признался в глубокой зависимости от США
  • 15.01 06:50
  • 1
«Шпион, выйди вон!» или кто виноват в провалах Департамента информации и массовых коммуникаций МО России
  • 15.01 06:19
  • 2
Три "безобразных" пути британской армии
  • 15.01 05:54
  • 1
США вооружаются против России в Норвегии
  • 15.01 05:45
  • 1
Эшелон прорыва. Как современные боевые самолеты вскрывают ПВО противника
  • 15.01 05:42
  • 4
Росгвардия собирает элитные части в кулак
  • 15.01 05:28
  • 152
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 15.01 00:32
  • 3
Дроны сбиваются в стаи
  • 15.01 00:11
  • 2
Американские морпехи усилят свою огневую мощь
  • 14.01 23:53
  • 336
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.01 22:54
  • 124
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 14.01 22:52
  • 7
Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2018 году
  • 14.01 21:36
  • 3
Подмосковную Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки
  • 14.01 20:43
  • 152
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
другие обсуждаемые темы