"Сухой" передал Минобороны РФ первую в этом году партию Су-34
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Бомбардировщик Су-34.
Источник: www.aviapanorama.ru
Бомбардировщик предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любой погоде
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Компания "Сухой" передала Минобороны РФ первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.
"Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что сейчас авиазавод работает с максимальной эффективностью. Действующий государственный контракт с Минобороны на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы.
Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любой погоде. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности. Дальность полета Су-34 достигает 4 тыс. км, максимальная скорость - 1900 км/ч, боевая нагрузка составляет восемь тонн.
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12.01.2018
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