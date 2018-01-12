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"Сухой" передал Минобороны РФ первую в этом году партию Су-34

15.01.2018 ТАСС 239 0
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Бомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34.
Источник: www.aviapanorama.ru

Бомбардировщик предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любой погоде

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Компания "Сухой" передала Минобороны РФ первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сейчас авиазавод работает с максимальной эффективностью. Действующий государственный контракт с Минобороны на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любой погоде. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности. Дальность полета Су-34 достигает 4 тыс. км, максимальная скорость - 1900 км/ч, боевая нагрузка составляет восемь тонн.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год

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