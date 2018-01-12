Группа «Кронштадт»: рекордные поставки оборудования для структур Росморречфлота в рамках ФЦП «ГЛОНАСС»
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Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») в рамках оснащения специализированных судов Администраций бассейнов, входящих в структуру Росморречфлота, поставила в течение 2017 года рекордное количество комплектов современного бортового гидрографического оборудования. Также в 2018 году «Кронштадт» продолжит выполнение государственного контракта на поставку берегового оборудования контрольно-корректирующих станций в организации, подведомственные Росморречфлоту.
Обновленная в 2017 году линейка судовых технологических комплексов (СТК) будет способствовать внедрению электронной картографии на внутренних водных путях, что существенно повысит навигационную безопасность судоходства и сделает его более эффективным.
|Автоматизированный промерно-изыскательский комплекс (АПИК) компании "Кронштадт Технологии".
|Источник: http://kronshtadt.ru/
Всего в рамках государственного контракта было поставлено 34 СТК для оснащения гидрографических и обстановочных судов: 29 судовых обстановочных комплексов (СОК), предназначенных для сбора и обработки навигационной и гидрографической информации при производстве путевых работ на внутренних водных путях РФ, а также 5 автоматизированных промерно-изыскательских комплексов (АПИК), предназначенных для производства русловых изысканий на реках и водохранилищах с целью сбора и обработки навигационно-гидрографической информации в реальном времени и подготовки цифровых данных для создания и корректуры электронных навигационных карт. Поставки АПИК осуществлялись в следующие ФБУ: Азово-Донская бассейновая администрация, администрация Байкало-Ангарского бассейна, администрация «Волго-Дон», администрация «Енисейречтранс» и администрация Ленского бассейна. Оборудование СОК получили следующие 12 бассейновых администраций страны: «Амурводпуть», «Волго-Дон», «Енисейречтранс», «Камводпуть», «Обь-Иртышводпуть», «Печораводпуть», «Севводпуть» и администрации Азово-Донского, Волжского, Ленского, Байкало-Ангарского бассейнов и Обского бассейна внутренних водных путей.
Напомним, судовой обстановочный комплекс компании «Кронштадт Технологии» стал частью масштабной экспозиции Минтранса на декабрьской международной выставке «Транспорт России» и получил большое количество положительных отзывов от специалистов.
В ноябре-декабре 2017 года компания успешно осуществила поставку четырех комплексов берегового оборудования контрольно-корректирующей станции дифференциальной подсистемы глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS (ККС) в Рыбинск (ФГБУ «Канал имени Москвы»), поселок Пархоменко Волгоградской области (ФБУ «Администрация «Волго-Дон»), Сургут (ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть») и в Барнаул (ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»). Также морские порты Кандалакша (Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт»), Махачкала (Махачкалинский филиал ФГУП «Росморпорт») и Калининград (Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», 2 комплекта) получили четыре комплекса оборудования контрольно-корректирующей станции – базовой станции автоматической идентификационной системы.
|Комплекс берегового оборудования контрольно-корректирующей станции дифференциальной подсистемы глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS (ККС) компании "Кронштадт Технологии".
|Источник: http://kronshtadt.ru/
На 2018 год компанией «Кронштадт Технологии» запланированы поставки оборудования ККС-БС АИС в дальневосточный порт Ванино (Ванинский филиал ФГУП «Росморпорт») и арктический порт Сабетта (Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт», 2 комплекта), а также четырех комплектов оборудования ККС. Современное российское оборудование позволит существенно повысить безопасность судовождения по ВВП РФ, а также в морских и речных портах страны.
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12.01.2018
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