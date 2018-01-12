Трамп сообщил о продаже Норвегии самолетов F-52, существующих только в серии компьютерных игр Call of Duty - СМИ



Дональд Трамп.

Источник: REUTERS/Joshua Roberts Дональд Трамп.Источник: REUTERS/Joshua Roberts

Вашингтон. 12 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, когда, говоря о поставках Норвегии военной техники, упомянул об отправке в эту страну вымышленных боевых самолетов F-52, сообщает американская газета "Вашингтон пост".

"В ноябре мы начали поставки первых самолетов F-52 и F-35", - приводит издание слова президента.

Самолеты F-52 фигурируют в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare в жанре научно-фантастического шутера от первого лица, действие которой разворачивается в 2054-2061 годы.

"Вашингтон пост" отмечает, что, по всей видимости, Д.Трамп спутал модели самолетов с их количеством, поскольку речь шла о поставках в Норвегию 52 американских истребителей.