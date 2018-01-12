Трамп сообщил о продаже Норвегии самолетов F-52, существующих только в серии компьютерных игр Call of Duty - СМИ
|
|
Дональд Трамп.
Источник: REUTERS/Joshua Roberts
Вашингтон. 12 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, когда, говоря о поставках Норвегии военной техники, упомянул об отправке в эту страну вымышленных боевых самолетов F-52, сообщает американская газета "Вашингтон пост".
"В ноябре мы начали поставки первых самолетов F-52 и F-35", - приводит издание слова президента.
Самолеты F-52 фигурируют в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare в жанре научно-фантастического шутера от первого лица, действие которой разворачивается в 2054-2061 годы.
"Вашингтон пост" отмечает, что, по всей видимости, Д.Трамп спутал модели самолетов с их количеством, поскольку речь шла о поставках в Норвегию 52 американских истребителей.
|
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 ВВС Республики Корея намерены приобрести в США дополнительную партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
25.12.2017 Стратегия нацбезопасности Трампа
15.12.2017 ВВС Кении продемонстрировали ударные вертолеты AH-1F "Кобра"
06.12.2017 Новые американские способы ведения войны
04.12.2017 Третья стратегия: как будут воевать США
27.11.2017 Пентагон оставили без "звездного десанта"
22.11.2017 Мосты конфронтации
17.11.2017 "Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"