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Трамп сообщил о продаже Норвегии самолетов F-52, существующих только в серии компьютерных игр Call of Duty - СМИ

15.01.2018 Интерфакс-АВН 123 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник: REUTERS/Joshua Roberts

Вашингтон. 12 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, когда, говоря о поставках Норвегии военной техники, упомянул об отправке в эту страну вымышленных боевых самолетов F-52, сообщает американская газета "Вашингтон пост".

"В ноябре мы начали поставки первых самолетов F-52 и F-35", - приводит издание слова президента.

Самолеты F-52 фигурируют в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare в жанре научно-фантастического шутера от первого лица, действие которой разворачивается в 2054-2061 годы.

"Вашингтон пост" отмечает, что, по всей видимости, Д.Трамп спутал модели самолетов с их количеством, поскольку речь шла о поставках в Норвегию 52 американских истребителей.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
F-5
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ

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