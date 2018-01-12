Горная артиллерия ЦВО получила самоходки "Нона-СВК"
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120-миллиметровая самоходная установка "Нона-СВК".
Источник: rg.ru
Артиллерийский дивизион горного мотострелкового соединения в Республике Тыва перевооружили на 120-миллиметровые самоходные установки "Нона-СВК".
"Орудия, наиболее эффективные в горах, предназначены для уничтожения целей на удалении до 12,5 километров. Позволяют вести прицельный огонь с закрытых позиций и прямой наводкой. Возможна стрельба всеми видами 120-мм мин, в том числе - зарубежного производства", - рассказал официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.
Для шасси используется БТР-80, для размещения там нового орудия была полностью переработана конструкция башни: таким образом, преимуществом стал большой внутренний объем корпуса БТР - возимый боекомплект "Нона" увеличился до 30 выстрелов.
Одно из достоинств орудия - его универсальность и значительный угол возвышения (как раз это свойство позволяет самоходке успешно поражать цели в горной местности). Также "Нона" превосходила обычные минометы по своей подвижности, особенно на пересеченной местности.
Напомним, осенью 2016 года переброшенные из Кызыла подразделения горнострелковой бригады ЦВО успешно выполнили учебно-боевые задачи на совместных антитеррористических маневрах на узбекском полигоне Фориш, а также - на миротворческих учениях ОДКБ в Казахстане.
Татьяна Воробьева
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12.01.2018
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