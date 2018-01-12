Поставки вертолетов Ка-226Т в Индию могут начаться через два года
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Вертолет Ка-226Т.
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв - РИА Новости. Переговоры по поставкам в Индию российских вертолетов Ка-226Т продолжаются, индийская сторона считает, что поставки могут начаться через два года, заявил в пятницу начальник штата сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават.
"Процесс продолжается. Мы получим вертолеты в полной комплектации. Да, на это потребуется время, поскольку, когда ты просишь у страны-производителя вертолеты полностью собранными, то сразу их в наличии не бывает. Их начинают изготавливать уже после того, как был сделан заказ. Как только сборка завершится, их доставят к нам. Они (российская сторона - ред.) очень надеются, что поставки начнутся через два года", - сказал Рават на ежегодной пресс-конференции в Нью-Дели.
Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонны грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса - 3,4 тонны.
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12.01.2018
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