На брифинге в Минобороны сообщили подробности об атаке террористов на авиабазу Хмеймим с использованием БПЛА



Беспилотный летательный аппарат боевиков, пытавшийся атаковать российские военные объекты в Сирии, январь 2018 года.

Источник: Министерство обороны России Беспилотный летательный аппарат боевиков, пытавшийся атаковать российские военные объекты в Сирии, январь 2018 года.Источник: Министерство обороны России

ЦАМТО, 12 января. Начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков 11 января провел брифинг для представителей российских и зарубежных СМИ.

Ниже основные тезисы доклада А.Новикова приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"В ночь с 5 на 6 января 2018 г. российская авиабаза Хмеймим подверглась атаке террористов с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.

В ударе по российским военным объектам были задействованы 13 беспилотников самолетного типа.

Средствами разведки воздушного пространства авиабазы все воздушные цели были обнаружены на безопасном удалении от аэродрома.

7 беспилотников уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С", 6 – с использованием средств радиоэлектронной борьбы посажены в заданных точках.

При этом 3 беспилотника в ходе посадки разрушились в результате подрыва подвешенных на них боеприпасов.

Необходимо отметить, что Минобороны России ведется постоянный мониторинг применения всех типов вооружения и военной техники боевиками на территории Сирии и вырабатываются необходимые меры противодействия.

Это в полной мере относится и к беспилотным летательным аппаратам.

В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления, что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января.

До недавнего времени боевиками беспилотники использовались в основном для ведения воздушной разведки. Отмечались лишь единичные случаи их применения в ударном варианте.

Как правило, это были дроны кустарного производства, собранные из деталей, имеющихся в свободной продаже.

В середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения ударов начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства.

При этом следует отметить, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах.

Беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам Вооруженных Сил Российской Федерации в ночь с 5 на 6 января 2018 года, были применены впервые.

Специалистами Минобороны России проведена детальная оценка конструкции и возможностей данных дронов.

При кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники.

Кустарное производство таких дронов возможно только при наличии схем сборки и необходимых комплектующих, ранее опробованных в ходе многочисленных испытаний.

Используемые для производства подобных беспилотников комплектующие: двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи можно приобрести по отдельности в свободной продаже.

Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов.

Приведу несколько примеров.

На беспилотниках установлены двигатели внутреннего сгорания, применяющиеся для мотокосилок и веломопедов и, как вы понимаете, без соответствующей доработки они не могут быть установлены на дроны.

Кроме того, для применения с беспилотников средств поражения необходимо специальное программное обеспечение.

При этом для достижения необходимой эффективности применения боеприпасов должны быть получены точные координаты целей, а также учитываться многие параметры: высота, скорость полета, направление и скорость ветра и другие.

Проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование, обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления.

Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете.

Для получения необходимых летно-технических характеристик планера, даже изготовленного кустарным способом, должны быть выполнены необходимые расчеты и проведены летные испытания.

Соответствующей подготовки и знаний требует и организация боевого применения беспилотников.

Массовый запуск дронов на российские военные объекты в Сирии был произведен с одного места в относительно короткое время.

На слайде представлены расшифрованные данные с захваченных беспилотников об их запрограммированных и реальных маршрутах полетов и точках сброса боеприпасов.

При этом один из беспилотников был оснащен видеокамерой и предназначался для контроля и, при необходимости, корректирования наносимых ударов.

С учетом этого для организации атаки необходимо было выполнить детальные инженерно-штурманские расчеты, обеспечивающие эффективность группового применения дронов.

Заслуживают внимания используемые на беспилотниках боеприпасы.

Это самодельные взрывные устройства массой около 400 грамм, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков, с радиусом поражения до 50 метров.

Каждый беспилотник, участвовавший в атаке, нес 10 таких боеприпасов.

Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген.

Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов.

В настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны- изготовителя.

Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать следующие основные выводы:

- первый – создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами;

- второй – появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации.

При этом не следует путать примитивную сборку представленных на брифинге ударных дронов с заложенными при их разработке инженерно-техническими решениями.

Разработка таких смертоносных машин требует хороших специальных знаний, практических навыков и опыта эксплуатации беспилотников.

Факт передачи боевикам из-за рубежа технологий сборки и программирования ударных беспилотных средств говорит о том, что масштаб этой угрозы не ограничивается границами Сирии.

Аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах. И не только в отношении военных объектов.

Для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуется серьезное внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном уровне".