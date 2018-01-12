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Потенциал противолодочных сил ВМФ России будет повышен за счет модернизации корабельных вертолетов Ка-27

15.01.2018 ЦАМТО 160 0
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Ка-27М
Палубный противолодочный вертолет Ка-27М.
Источник: http://www.russianarms.ru/

ЦАМТО, 12 января. Корабельная авиационная составляющая противолодочных сил ВМФ будет обладать более широкими возможностями за счет модернизации уже зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны корабельных противолодочных вертолетов Ка-27.

В 2017 году морская авиация получила 10 модернизированных вертолетов Ка-27М. Работы по их модернизации осуществляет ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП). Вертолеты Ка-27М поступают на вооружение всех флотов ВМФ России.

Планируется, что в соответствии с госпрограммой вооружений морская авиация ВМФ будет получать в свой состав по 10 ед. модернизированных вертолетов Ка-27М ежегодно до завершения полной модернизации всего парка этих летательных аппаратов. В соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ на вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), установлена новая поисковая система, позволяющая применять новые средства поиска и поражения подводных лодок, а также радиоакустическое оборудование, позволяющее значительно повысить выполнение вертолетами этого типа задач по предназначению.

В результате модернизации на вертолеты внедрены современные способы передачи информации на наземные и корабельные командные пункты, модернизирована связь с другими вертолетами. Экипажи модернизированных вертолетов Ка-27М проходят подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске.

Вертолеты Ка-27, Ка-27М способны выполнять задачи при полетах с сухопутных аэродромов и с палубы кораблей при волнении моря до 5 баллов. Сегодня вертолеты этого класса являются основой вертолетной составляющей морской авиации ВМФ. Они, с высокой эффективностью обеспечивают противолодочную оборону группировок ВМФ в дальней и ближней морских зонах. Ка-27М обладают высокими возможностями поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок и надводныхкораблей, способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-27М
Компании
КумАПП
Минoбороны РФ

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