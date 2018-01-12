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США планируют почти вдвое увеличить число ракетных пусков с мыса Канаверал в 2018 году

15.01.2018 ТАСС 206 0
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Источник: © REUTERS/Joe Skipper

Отмечается, что в 2017 году с мыса было произведено 19 стартов

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Число ракетных пусков с мыса Канаверал в штате Флорида в научных, военных и коммерческих целях может увеличиться в нынешнем году почти вдвое и достичь 35 - рекордного уровня, который потребует ускоренного обслуживания стартовых комплексов на космодроме NASA и расположенной рядом с ним базе ВВС США. Как сообщила газета Florida Today, об этом рассказал на встрече с журналистами командующий 45-м космическим крылом ВВС США бригадный генерал Уэйн Монтейт, в ведении которого находится так называемый Восточный полигон. Пентагон относит к нему весь комплекс объектов во Флориде - в Центре имени Кеннеди и на соседней базе ВВС, используемых для космических пусков, а также возвращения автоматических аппаратов и ступеней ракет-носителей.

"С Восточного полигона осуществляется четверть всех ракетных пусков в мире", - сказал Монтейт, уточнив, что в прошлом году с мыса Канаверал было произведено 19 стартов. Полковник отметил, что в число 35 пусков, которые запланированы на этот год во Флориде, входят также учебные пуски баллистических ракет "Трайдент" с подводных лодок в Атлантическом океане, находящихся у побережья США. В перспективе 45-е космическое крыло намерено придерживаться стратегии "Движемся к 48-ми". По словам военачальника, такое число пусков планируется достичь в 2020-2023 годах, когда на рынок космических услуг выйдут новые американские компании, в том числе Blue Origine, созданная владельцем интернет-магазина Amazone миллиардером Фжеффри Безосом.

Blue Origine разрабатывает тяжелую ракету New Glenn, получившую свое название в честь первого американского астронавта, совершившего орбитальный полет вокруг Земли, Джона Гленна. Продолжает сооружение нового тяжелого носителя SLS корпорация Boeing. Он предназначен для отправки в дальний космос, в том числе на Марс, пилотируемого корабля Orion, который сконструирован другим гигантом авиакосмической промышленности США - компанией Lockheed Martin.

Сейчас пуски с космодрома и базы ВВС на мысе Канаверал в интересах NASA, Пентагона и частных заказчиков осуществляют компания SpaceX и консорциум ULA, созданный Boeing и Lockheed Martin. Их носители - соответственно, Falcon 9 и Atlas V, оснащенный российскими двигателями РД-180, - используются для вывода на орбиту научных, военных и коммерческих аппаратов. С помощью Falcon 9 в полет к Международной космической станции отправляется многоразовый грузовой корабль Dragon, также построенный инженерами SpaceX.

Как заявил Монтейт, выходить на уровень 48 пусков в год (один пуск каждую неделю) придется "без дополнительного финансирования и увеличения штатного расписания". "За последние 12 лет количество сотрудников на (Восточном) полигоне уменьшилось примерно на треть, а объем нашего оборудования - примерно наполовину, однако интенсивность наших пусков возросла на 300%", - сказал полковник. По его словам, эффективность работы будет повышена за счет внедрения цифровых технологий, установки современного оборудования и создания новых пусковых комплексов.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Продукция
Atlas V
New Glenn
Orion КК
РД-180
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