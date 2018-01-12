Горные мотострелки в Туве получили на вооружение самоходные орудия "Нона-СВК"
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САО «Нона-СВК».
Источник: МО РФ
Командующий войсками ЦВО отметил эффективность новой техники и рассказал о ее возможностях
ТАСС, 12 января. Артиллерийский дивизион горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Туве, перевооружен на новые 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК". Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Артиллерийские установки "Нона-СВК", наиболее эффективные в горной местности, поступили по гособоронзаказу в мотострелковую бригаду ЦВО, дислоцированную в Республике Тыва. Артиллерия соединения полностью перевооружена на новые образцы", - отметил он.
"Нона-СВК" предназначена для уничтожения объектов противника на удалении до 12,5 км, способна вести огонь корректируемыми снарядами с вероятностью поражения целей 0,8-0,9. Позволяет вести прицельный огонь с закрытых позиций и прямой наводкой. Возможна стрельба всеми видами 120-мм мин, в том числе зарубежного производства.
Осенью прошлого года переброшенные из Кызыла подразделения горнострелковой бригады ЦВО успешно выполнили учебно-боевые задачи в ходе совместных антитеррористических маневров на полигоне Фориш в Узбекистане, а также миротворческих учений ОДКБ в Казахстане.
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12.01.2018
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