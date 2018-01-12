ВС РФ за неделю обезвредили 88 фугасов и 15 противотанковых мин в Сирии
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Источник: ТАСС
Согласно данным военного ведомства, за последнюю неделю более 1,9 тыс. жителей арабской республики вернулись в свои дома
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю обезвредили 88 фугасов и 15 противотанковых мин в Сирии, изъяли 50 единиц вооружения. Такие данные опубликованы в инфографике Минобороны РФ, размещенной в пятницу в газете "Красная звезда".
Согласно данным военного ведомства, за последнюю неделю более 1,9 тыс. жителей Сирии вернулись в свои дома. Были проведены три гуманитарные акции, доставлено около 8 тонн продовольствия. Высококвалифицированную медицинскую помощь получили 402 человека, в том числе 66 детей.
Как отмечает Минобороны, в настоящий момент в Сирии в процессе примирения участвуют 2325 населенных пунктов. За прошедшую неделю к процессу перемирия присоединились шесть населенных пунктов: Шения, Заафарана, Эль-Васита, Шасмин, Аль-Абудия, Тарфави.
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12.01.2018
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