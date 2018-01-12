В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю



Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.

Источник: rg.ru Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.Источник: rg.ru

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Разведывательную деятельность у воздушных и морских границ РФ за последнюю неделю вели 11 летательных аппаратов, следует из инфографики, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны России.

Согласно данным инфографики, дежурные силы противовоздушной обороны РФ (ПВО) выполнили четыре вылета на перехват.