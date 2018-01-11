СМИ: Холодный мир Израиля и Египта может вылиться в горячий пограничный конфликт

На страницах американского издания Defense News опубликован материал, в котором говорится о наращивании Египтом военной мощи, и о том, что такое наращивание должно вызывать беспокойство у Израиля. В статье говорится, что находящийся в сложнейшей экономической ситуации Египет, переживший так называемую "арабскую весну", смог сконцентрировать силы и средства вокруг программы совершенствования безопасности. Отмечено, что за последние несколько лет Египет подписал контрактов на закупку вооружений больше, чем за предыдущее десятилетие.

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В статье DN, ссылающейся на мнение израильского военного историка из Иерусалимского института стратегических исследований Ягиля Хенкина, отмечается, что власти Египта стараются осуществлять закупки вооружений так, чтобы не оказаться в зависимости от единственного поставщика. В качестве примера приводятся закупки у Франции, России, Китая, США.

Читателям напоминается о том, что Египет приобрёл французские вертолётоносцы, американские танки, заключил контракты на поставку из РФ истребителей МиГ-29, военных вертолётов, другой техники. В статье говорится и о совместных военных учениях военнослужащих египетской и российской армий, а также о договорённостях о возможности использования египетских портов для кораблей ВМФ РФ и аэродромов для самолётов ВКС России.

При этом в издании в отношении Египта обыгрывается фраза Дональда Трампа в бытность того кандидатом в президенты США: "Сделаем Египет снова великим".

Отмечается, что "милитаризация" Египта проводится под лозунгом борьбы с терроризмом и защиты мест добычи полезных ископаемых (энергоносителей).

Другой израильский эксперт, которого цитирует Defense News, (его имя Офир Винтер) заявляет, что, несмотря на то, что Израиль внешне пока никак не реагирует на усиление Египта в регионе, рост египетской военной мощи нельзя игнорировать. По словам Офира Винтера и Ягиля Хенкина, "холодный мир" с Египтом может вылиться в "горячий пограничный конфликт".

Из материала:

Если наступит момент, когда они будут находиться на наших границах, это будет момент, чтобы беспокоиться, но тогда, вероятно, будет уже слишком поздно. Настало время беспокоиться уже сейчас. Мы и так разрешили направить Каиру в Синай больше войск, нежели это прописано в израильско-египетском мирном соглашении.