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На беспилотниках, обезвреженных при попытке атаки на базы РФ в Сирии, могла быть украинская взрывчатка - Минобороны РФ

12.01.2018 Интерфакс-АВН 101 0
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Снаряды БЛА сирийских боевиков
Снаряды для беспилотного летательного аппарата, участвовавшего в атаке на российские военные объекты в Сирии.
Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Боевики в ходе попытки атаковать базы РФ в Сирии при помощи беспилотников использовали взрывчатое вещество, которое невозможно изготовить кустарно, сообщили в Генштабе ВС РФ.

"Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов", - заявил на брифинге в четверг начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Он отметил, что боевики использовали самодельные взрывные устройства массой около 400 грамм, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков, с радиусом поражения до 50 метров.

"Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов", - сказал А.Новиков

Он заявил, что в настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны - изготовителя взрывчатых веществ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Десять ударных БПЛА приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

"Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет. Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус продолжают функционировать в плановом режиме", - сказали в Минобороны.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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Минoбороны РФ
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БПЛА

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