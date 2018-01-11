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Отечественные двигатели ПД-14 для МС-21 будут сертифицированы к концу 2018 года

12.01.2018 Газета.ru 220 0
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Опытный двигатель ПД-14
Опытный двигатель ПД-14 №100-07 под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.
Источник: АО "ОДК"

Первые гражданские авиационные двигатели пятого поколения ПД-14 будут готовы к поставке производителю самолета МС-21 к концу 2018 года. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

"Получение сертификата Росавиации планируется в 2018 г., EASA - в 2019 г. Планируется, что первые двигатели ПД-14 будут готовы к поставке производителю самолета МС-21 к концу 2018 года", - отметили в корпорации.

ОДК в декабре 2017 года приступила к третьему этапу летных испытаний ПД-14. Они проводятся в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в ЛИИ им. М.М. Громова. Ранее, в течение 2015-2017 годов, состоялись первый и второй этапы летных испытаний во всем диапазоне высот, скоростей полета и режимов работы двигателя. По их результатам была подтверждена работоспособность ПД-14 и его систем в условиях, приближенных эксплуатации.

Третий этап летных испытаний проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух "предсертификационных" ("инженерных") этапов. Далее последует получение Сертификата типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). В составе самолета Ил-76ЛЛ испытывается двигатель, изготовленный по типовой конструкции (серийного облика).

Параллельно продолжаются различные специальные наземные испытания ПД-14.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что второй самолет МС-21 готов будет присоединиться к прохождению испытаний в феврале-марте 2018 года.
11.01.2018
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