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На Черноморском флоте сформировали экипаж новейшего корабля "Василий Быков"

12.01.2018 РИА Новости 110 0
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Черноморский флот. Архивное фото
Черноморский флот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экипаж строящегося головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" полностью сформирован на Черноморском флоте, сообщил журналистам в четверг начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) полностью завершено формирование экипажа новейшего патрульного корабля "Василий Быков", - сказал он.

Трухачев отметил, что команда строящегося в Зеленодольске в Татарстане корабля "укомплектована исключительно военнослужащими по контракту, которые успешно прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге".

"В настоящее время экипаж проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к освоению нового корабля", - добавил представитель ЧФ.

Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" был заложен в 2014, спущен на воду в 2017 году. В настоящее время завершается цикл достройки, корабль готовится к заводским и государственным испытаниям.

Ранее сообщалось, что шестой по счету патрульный корабль проекта будет торжественно заложен для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе в субботу.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны "обеспечивать устойчивость сил и объектов флота" в ходе обороны районов базирования. Могут заниматься эскортом, поисково-спасательными операциями, а также борьбой с пиратами.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Дальность плавания - 6 тысяч морских миль. Они способны развивать скорость до 30 узлов. Водоизмещение - около 1,7 тысячи тонн. Экипаж - около 80 человек. В качестве штатного вооружения имеют 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс, пулеметы. На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПС.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
ЧФ

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