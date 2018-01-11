На Черноморском флоте сформировали экипаж новейшего корабля "Василий Быков"
|
|
Черноморский флот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экипаж строящегося головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" полностью сформирован на Черноморском флоте, сообщил журналистам в четверг начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) полностью завершено формирование экипажа новейшего патрульного корабля "Василий Быков", - сказал он.
Трухачев отметил, что команда строящегося в Зеленодольске в Татарстане корабля "укомплектована исключительно военнослужащими по контракту, которые успешно прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге".
"В настоящее время экипаж проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к освоению нового корабля", - добавил представитель ЧФ.
Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" был заложен в 2014, спущен на воду в 2017 году. В настоящее время завершается цикл достройки, корабль готовится к заводским и государственным испытаниям.
Ранее сообщалось, что шестой по счету патрульный корабль проекта будет торжественно заложен для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе в субботу.
Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны "обеспечивать устойчивость сил и объектов флота" в ходе обороны районов базирования. Могут заниматься эскортом, поисково-спасательными операциями, а также борьбой с пиратами.
Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Дальность плавания - 6 тысяч морских миль. Они способны развивать скорость до 30 узлов. Водоизмещение - около 1,7 тысячи тонн. Экипаж - около 80 человек. В качестве штатного вооружения имеют 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс, пулеметы. На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПС.
|
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.10.2017 Под Андреевским флагом
25.07.2017 Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
22.02.2017 Этот союзник не подведет
23.09.2016 В марте на воду спустят головной патрульный корабль проекта 22160
23.09.2016 Пятый патрульный корабль проекта 22160 для ЧФ заложат в октябре
02.09.2016 В России к началу 2017 года заложат пятый патрульный корабль проекта 22160
02.09.2016 ВМФ получит первый патрульный корабль "Василий Быков" в 2017 году
12.08.2016 Главком ВМФ проведет противодиверсионные учения на Черноморском флоте