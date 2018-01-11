НПО "Энергомаш" ведет активные переговоры о поставках ракетных двигателей в США после 2019 года - гендиректор
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Игорь Арбузов.
Источник: Виктор Васенин / РГ
Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Контракты на поставки российских ракетных двигателей в США заключены по 2019 год включительно, идет обсуждение поставок на последующие годы, сообщил генеральный директор научно-производственного предприятия (НПО) "Энергомаш" Игорь Арбузов.
"Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное - госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США - РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK", - сказал И.Арбузов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".
Отвечая на вопрос, не возникают ли проблемы с поставкой российских двигателей в США, И.Арбузов уточнил, что предприятие выполняет все обязательства перед партнерами.
"У нас заключены контракты по 2019 год включительно, идет обсуждение поставок на последующие годы. С учетом цикла изготовления мы находимся в активной фазе переговоров с компаниями Orbital ATK и ULA. Это очень хороший для нас заказ, который обеспечивает финансовую устойчивость предприятия", - подчеркнул гендиректор НПО "Энергомаш".
Отвечая на вопрос о возможном завершении американских контрактов в связи с разработками в США ракетных двигателей, которые призваны заменить российские, И.Арбузов сказал: "Есть ли жизнь после РД-180? Сегодня у предприятия достаточный объем контрактов".
"Помимо того, мы не прекращаем поиск новых зарубежных партнеров, ведем разработки новых двигателей для перспективных средств выведения", - отметил гендиректор НПО "Энергомаш".
Комментируя переговоры с китайской компанией "Великая стена", И.Арбузов сообщил, что "Китай создает двигатель, близкий по своим характеристикам к российскому РД-180, поставляемому на экспорт для американских ракет Atlas 5".
"Интересует Китай и самый мощный в мире двигатель РД-170, использовавшийся в советской сверхтяжелой ракете "Энергия", а затем в модифицированном виде на ракетах "Зенит". Его дальнейшее развитие связано с российской ракетой среднего класса "Союз-5" и в будущем со сверхтяжелой ракетой. Китай тоже движется в сторону создания носителя сверхтяжелого класса, поэтому ему интересны наши наработки", - пояснил гендиректор НПО "Энергомаш".
Он также сообщил, что речи о продаже партии российских двигателей в Китай не идет.
"Мы понимаем, что для КНР будет неприемлема форма взаимодействия, которую мы используем с американскими партнерами, - поставка готовых ракетных двигателей. Если сотрудничество и будет развиваться, то в области научно-исследовательских работ, обмена специалистами, консультаций в решении возникающих проблем", - сказал И.Арбузов.
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11.01.2018
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