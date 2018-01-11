Россия закрыла потребность в производившихся на Украине газотурбинных силовых установках для кораблей - Минобороны РФ



Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Рыбинск. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило госиспытания и наладило производство трёх газотурбинных морских двигателей, таким образом, зависимость ВМФ РФ от украинских силовых установок окончательно преодолена, сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава Богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям", - сказал Ю.Борисов журналистам в четверг.

Он отметил, что российские газотурбинные установки обладают большим модернизационным потенциалом, который позволит в будущем повысить их мощность и срок службы.

"Сегодня на предприятии полностью решён вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей. То уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит ещё ни один десяток лет. Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане", - подытожил Ю.Борисов.

На мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р". Ранее газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356, импортировались из Украины.