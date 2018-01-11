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"ОДК-Сатурн" запустило в производство первые серийные газотурбинные двигатели для ВМФ РФ - управляющий директор

12.01.2018 Интерфакс-АВН 172 0
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Логотип ОДК-Сатурн
Логотип ПАО "ОДК – Сатурн".
Источник: http://www.rvc.ru/

Рыбинск. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" готово начать серийное производство морских газотурбинных двигателей для ВМФ РФ, у завода есть портфель соответствующих заказов от Минобороны России, заявил журналистам в четверг управляющий директор "Сатурна" Виктор Поляков.

"Да, готовы. Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота. Мы имеем новые компетенции, которые обеспечат нам необходимое для Минобороны количество силовых установок", - сказал В.Поляков.

Он отметил, что двигатели, которые будут строиться на "Сатурне", предназначены для широкого спектра кораблей начиная от кораблей на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена", заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.

"Начальный портфель заказов мы уже имеем, наша задача сегодня - обеспечить длительную загрузку предприятия по данной номенклатуре", - сказал управляющий директор "Сатурна".

ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию) специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации и флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, силовых установок морского назначения. "ОДК-Сатурн" выпускает двигатели SaM146 (совместно с компанией Safran Aircraft Engines) для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, двигатели Д-30КП для транспортной авиации.

В период с 2014 по 2017 годы на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р", которые обеспечат России независимость от импорта с Украины, ранее поставлявшей газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
SaM-146
Д-30КП
Зубр
СуперДжет-100
Компании
Safran
Минoбороны РФ
ОДК УК
Проекты
1135 Буревестник

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