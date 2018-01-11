На рыбинском заводе завершились испытания газотурбинных морских двигателей
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Судостроительный завод. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Олег Смыслов
РЫБИНСК, 11 янв - РИА Новости. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило госиспытания и наладило производство трёх газотурбинных морских двигателей, таким образом зависимость ВМФ РФ от украинских силовых установок окончательно преодолена, заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям", - сказал он.
Борисов отметил, что российские газотурбинные установки обладают большим модернизационным потенциалом, который позволит в будущем повысить их мощность и срок службы.
"Сегодня на предприятии полностью решён вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей. То уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит ещё ни один десяток лет… Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане", - подытожил Борисов.
На мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р". Ранее газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356, импортировались из Украины.
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11.01.2018
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