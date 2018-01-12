Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение



Команда Китая во время соревнований по танковому биатлону.

Источник: © РИА Новости, Максим Блинов Команда Китая во время соревнований по танковому биатлону.Источник: © РИА Новости, Максим Блинов

Если мы посмотрим на российско-китайские отношения в 2017 году, то сможем заметить прекращение односторонних поставок в сфере военной промышленности, на смену которым пришел двусторонний обмен. Получив от России авиационные двигатели и десять истребителей Су-35, Китай, в свою очередь поставил ей множество электронных деталей, а также дизельные двигатели для военных кораблей.

Использование в России китайского вооружения и оборудования - давно уже не новость, Китай начал продавать в Россию продукцию военного назначения несколько лет тому назад, и масштабы поражают воображение. Быстрое развитие эти поставки получили в 2016 году, когда Китай продал России не только дизельные двигатели, но и оборудование для вспомогательных судов. В 2017 году объемы увеличились, и это только начало - в будущем Китай будет поставлять России еще больше.

Благодаря многолетнему развитию, Китай достиг высокого уровня в производстве многих товаров. Однако России, разыгрывающей из себя "старшего брата", претила мысль о покупке китайской продукции, она предпочитала западную. Но как только запад принял против России санкции, она тут же обратилась к Китаю. Введение санкций (в случае с продажей военной техники) невыгодно и самим европейским странам, но является большой помощью Китаю.

Никто и подумать не мог, что импортировать продукцию китайской военной промышленности будет Россия. Недавно был заключен крупный контракт на поставку, которая уже ожидает отправления. А тем временем Россия обсуждает заключение еще ряда сделок.

Запад очень долго пытался заставить Россию прекратить индустриализацию, чтобы поставлять ей всевозможное оборудование и тем самым остановить производство этого оборудования в России. Возьмем, к примеру, дизельные двигатели для военных кораблей - у России были соответствующие производственные мощности, но из-за конкуренции с Германией, ей пришлось оставить эту сферу, а когда впоследствии возникла идея восстановления отрасли, стало ясно, что восстановить ее сразу не получится.

Научившись на своих ошибках, теперь Россия пытается развить отечественное производство. Решение этой трудной задачи будет продолжаться, но думать, что потом китайские товары не понадобятся, просто глупо. Начиная с 90-х годов прошлого века, Россия находится в состоянии рецессии, и хотя в начале XXI века и произошло так называемое возрождение, это был небольшой шаг вперед, хотя по сути ничего не изменилось. Россия может обеспечить развитие лишь по самым важным направлениям, забрасывая при этом многие проекты.

Китай обладает целостным промышленным комплексом, и стремительное развитие экономики в последние годы позволило ему стать лидером во многих областях, перегнав Россию. Многое из того, что производится в Китае, Россия сделать не может, к тому же она уже начала постепенно принимать китайскую продукцию. Например, в ноябре 2017 года России было продано четыре дизельных двигателя CHD622V20STC, которые страна будет использовать на кораблях проекта 21631 "Буян-М". Это не первая партия, а перезаключенный контракт.

В данный момент Россия хочет не только покупать китайскую продукцию, но и начать техническое сотрудничество. Российско-китайские пассажирские самолеты и тяжелые вертолеты демонстрируют невиданное изменение военного взаимодействия двух стран. Пока рано говорить о том, что Китай обгоняет Россию в технологическом плане, однако он добился серьезного прогресса, начав экспортировать продукцию в Россию. И это уже большая перемена.

Sina.com, Китай