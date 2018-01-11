На Зеленодольском заводе для ВМФ будет заложен шестой по счету патрульный корабль проекта 22160



Головной построенный для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" во время буксировки по внутренним водным путям из Зеленодольска на Черное море. Снимок сделан в порту Комсомольского района Тольятти, 05.10.2017.

Источник: Kamo Kamo / Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive Головной построенный для ВМФ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" во время буксировки по внутренним водным путям из Зеленодольска на Черное море. Снимок сделан в порту Комсомольского района Тольятти, 05.10.2017.Источник: Kamo Kamo / Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

ЦАМТО, 11 января. На Зеленодольском судостроительном заводе им.А.М.Горького 13 января состоится торжественная церемония закладки для ВМФ России шестого по счету и пятого в серии патрульного корабля проекта 22160.

Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург). Корабли этого проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – не более 1700 т, численность экипажа – около 80 человек, дальность плавания – 6000 морских миль.

Для эффективного выполнения задач по предназначению данные корабли имеют в качестве штатного вооружения 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолета Ка-27ПС.

Корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

В зависимости от характера выполнения задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении, включая:

- универсальные ракетные комплексы;

- противокорабельные ракетные комплексы;

- перспективные зенитные ракетные комплексы;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- минное вооружение различных типов и назначения (включая минно-торпедные комплексы)

- подводные телеуправляемые минно-поисковые комплексы;

- различную аэромобильную технику и вооружение морской пехоты.

Как отметил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в преддверии закладки очередного корабля проекта 22160, "такие корабли, безусловно, усилят потенциал наших разнородных группировок, действующих в различных морских районах".

Головной корабль данного проекта "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки находятся патрульные корабли "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов" и "Виктор Великий", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.