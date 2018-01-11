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Учебные центры ВВО в 2018 году подготовят более 1,5 тыс. военных водителей

12.01.2018 ТАСС 76 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Около 500 военнослужащих будут проходить обучение на современных автодромах по трем программам подготовки, сообщает пресс-служба ВВО

ТАСС, 11 января. Учебные центры Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском и Забайкальском краях в 2018 году в рамках возобновившейся после 10-летнего перерыва программы подготовят более 1,5 тыс. военных водителей. Об этом сообщает 11 января пресс-служба ВВО.

"В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, стартует подготовка первого в текущем году набора военных водителей. Около 500 военнослужащих будут проходить обучение на современных автодромах по трем программам подготовки продолжительностью от одного до трех месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства. Всего в текущем году запланирована подготовка более 1,5 тысяч специалистов", - говорится в сообщении.

Военных водителей готовят по категориям С, СЕ, D, они учатся на автомобилях КАМАЗ, Урал, автобусах ПАЗ, также используются прицепы. Кроме общей программы обучения военнослужащие отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства при выполнении поставленных задач в условиях боевых действий.

В 2007 учебные автомобильные роты расформировали в связи с реформами в вооруженных силах РФ. Затем обучение возобновили, так как в войска ВВО поступает новая техника и требуется все больше военных водителей. Подготовка военных водителей в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов ВВО в Хабаровском и Забайкальском краях возобновилась после длительного перерыва в сентябре 2017 года. За несколько месяцев было подготовлено более 200 специалистов.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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