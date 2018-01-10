В результате столкновения сухогруза под флагом Сьера-Леоне с десантным кораблем "Ямал" пострадавших нет - ЧФ РФ
|
|
Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал».
Источник: vpk-news.ru
Инцидент произошел по вине иностранного судна, РФ направила документы для возмещения ущерба
Севастополь. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Большой десантный корабль "Ямал" 30 декабря столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне, инцидент произошел по вине гражданского судна, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
"30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее о. Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществлявший переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря", - сообщил "Интерфаксу" в среду начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв
Он подчеркнул, что в результате столкновения никто не пострадал, а корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.
"Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение",- заявил В.Трухачев.
По его словам, российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счёт виновного.
|
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2017 "Калибр" на час
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
01.08.2017 Владимир Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге
26.07.2017 В Севастополе в День ВМФ откроют для посещения боевые корабли
26.07.2017 Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье
10.07.2017 Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки