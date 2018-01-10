В результате столкновения сухогруза под флагом Сьера-Леоне с десантным кораблем "Ямал" пострадавших нет - ЧФ РФ



Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал».

Источник: vpk-news.ru Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал».Источник: vpk-news.ru

Инцидент произошел по вине иностранного судна, РФ направила документы для возмещения ущерба

Севастополь. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Большой десантный корабль "Ямал" 30 декабря столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне, инцидент произошел по вине гражданского судна, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее о. Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществлявший переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря", - сообщил "Интерфаксу" в среду начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв

Он подчеркнул, что в результате столкновения никто не пострадал, а корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

"Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение",- заявил В.Трухачев.

По его словам, российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счёт виновного.