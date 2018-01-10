Самый большой в мире подводный ракетоносец "Дмитрий Донской" останется в составе ВМФ России - главком



Тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".

Источник: Пресс-служба Северного флота Тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".Источник: Пресс-служба Северного флота

Субмарина использовалась для испытаний ракеты "Булава"

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Тяжёлый атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941УМ "Акула" "Дмитрий Донской" Северного флота, использовавшийся для испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава", останется в боевом составе военного флота, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Дмитрий Донской" будет в составе Военно-морского флота (ВМФ)", - сказал главком в интервью журналу "Завод" предприятия "Севмаш".

В 2017 году "Дмитрий Донской" совершил уникальный межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, после чего вернулся к месту постоянного базирования.

По данным открытых источников, водоизмещение самой большой в мире атомной подводной лодки - почти 50 тыс. тонн. Первоначально ракетоносец имел на вооружении 20 МБР комплекса Д-19, затем был переоборудован для испытаний МБР "Булава".

На "Севмаше" были построены шесть подводных лодок проекта 941. В боевом составе ВМФ в настоящее время остается только "Дмитрий Донской". Три корпуса утилизированы (при содействии США), две лодки числятся в резерве.