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МНО Польши намерено до конца января выбрать партнера в рамках программы поставки новых НАПЛ

11.01.2018 ЦАМТО 104 0
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ДЭПЛ типа «Коббен»
ДЭПЛ типа «Коббен» ВМС Польши.
Источник: Arek1979 / wikipedia.org

ЦАМТО, 10 января. Министерство национальной обороны Польши сообщило, что рассчитывает до конца января выбрать стратегического партнера для реализации программы поставки ВМС страны новых подводных лодок в рамках проекта "Орка".

Новые подлодки заменят устаревшие ДЭПЛ класса "Коббен", которые должны быть сняты с вооружения к 2021 году.

Как сообщается, МНО Польши намерено приобрести три подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами. Соглашение будет включать опцион на постройку четвертой подлодки. Предполагается, что головная НАПЛ будет принята на вооружение в 2024-2026 гг., а общая стоимость программы составит 7,5-10,0 млрд. злотых (2,2-2,9 млрд. долл.).

В качестве претендентов МНО Польши рассматривает французскую Naval Group с НАПЛ "Скорпен", вооруженную КР NCM (Naval Cruise Missile) группы MBDA, немецкую ThyssenKrupp Marine Systems с "Тип-212CD" и Saab Kockums с НАПЛ проекта A26. В течение последних месяцев представители МНО Польши провели ряд встреч со специалистами данных компаний с целью сбора информации о характеристиках НАПЛ, систем вооружения и условиях поставки. Процесс оценки полученных данных завершается.

Предложение Naval Group считается наиболее "проверенным" вариантом, поскольку на борт НАПЛ класса "Скорпен" уже интегрированы ракеты NCM, обеспечивающие поражение целей на дальности до 1000 км.

МНО Польши также заявило, что с учетом стратегического характера программы "Орка" в число критериев оценки будут выходить не только боевые возможности, но и степень передачи технологий постройки подводных лодок и ракет, независимость применения ракет, офсетные обязательства, степень сотрудничества с польской оборонной промышленностью, стратегическое военное сотрудничество Польши со страной-поставщиком подводных лодок.

Учитывая данные соображения, до заключения контракта на поставку подводных лодок должны быть подписаны соответствующие межправительственные соглашения.

Покупка подводных лодок "Орка" является важным компонентом польской программы "Борьба с угрозами на море 2030". Согласно концепции МНО Польши, новые подводные лодки должны быть основным ударным и разведывательным компонентом ВМС страны и ключевым элементом сдерживания потенциального противника.

В декабре 2017 года МНО Польши подписало два контракта общей стоимостью около 2 млрд. злотых, предусматривающих поставку двух новых минных тральщиков класса "Корморан-II" и одного спасательного судна класса "Ратовник".

В программу также входит принятие в текущем году на вооружение патрульного корабля "Шлензак" и трех патрульных кораблей класса "Мечник".
10.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Германия
Польша
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
SAAB
ThyssenKrupp

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