Развертывание в Севастополе второго дивизиона ЗРС С-400 – ответ на наращивание активности авиации НАТО в регионе



Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» milli-firka.org. Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» milli-firka.org.

ЦАМТО, 10 января. Развертывание в Севастополе второго дивизиона ЗРС С-400 – важный этап создания системы воздушно-космической обороны России, которая обеспечит безопасность в воздушном пространстве над Черным морем, где активность наращивает авиация НАТО.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как напоминает агентство, Минобороны РФ сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплект С-400 12 января заступит на боевое дежурство в Севастополе (весной 2017-го первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии). Впоследствии источник в силовых структурах заявил "РИА Новости", что данная система, в первую очередь, будет контролировать воздушное пространство на границе с Украиной.

"Новый дивизион C-400, который поступит в Крым – еще один элемент создаваемой системы воздушно-космической обороны России. Учитывая рост числа потенциальных угроз, создание системы ВКО является залогом безопасного развития РФ", – сказал И.Коротченко.

По его оценке, новый дивизион С-400 в Крыму также стал ответом на рост активности авиации НАТО у границ с РФ, которые "ведут как стратегическую разведку, так и выполняют различные боевые миссии".