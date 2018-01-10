Развертывание в Севастополе второго дивизиона ЗРС С-400 – ответ на наращивание активности авиации НАТО в регионе
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Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» milli-firka.org.
ЦАМТО, 10 января. Развертывание в Севастополе второго дивизиона ЗРС С-400 – важный этап создания системы воздушно-космической обороны России, которая обеспечит безопасность в воздушном пространстве над Черным морем, где активность наращивает авиация НАТО.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Как напоминает агентство, Минобороны РФ сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплект С-400 12 января заступит на боевое дежурство в Севастополе (весной 2017-го первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии). Впоследствии источник в силовых структурах заявил "РИА Новости", что данная система, в первую очередь, будет контролировать воздушное пространство на границе с Украиной.
"Новый дивизион C-400, который поступит в Крым – еще один элемент создаваемой системы воздушно-космической обороны России. Учитывая рост числа потенциальных угроз, создание системы ВКО является залогом безопасного развития РФ", – сказал И.Коротченко.
По его оценке, новый дивизион С-400 в Крыму также стал ответом на рост активности авиации НАТО у границ с РФ, которые "ведут как стратегическую разведку, так и выполняют различные боевые миссии".
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10.01.2018
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