Минобороны РФ скорректирует планы работы с учетом изменений обстановки в мире



Коллегия Минобороны РФ.

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Коллегия Минобороны РФ.Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам министра обороны Сергея Шойгу, важным аспектом работы ведомства в 2018 году должно оставаться международное военное сотрудничество

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минобороны РФ внесет коррективы в планы своей работы с учетом изменений военно-политической обстановки в мире, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства в среду.

"Следует продолжить мониторинг военно-политической обстановки в мире и вносить коррективы в планы работы с учетом происходящих изменений", - заявил Шойгу. Он подчеркнул, что важным аспектом работы ведомства в 2018 году должно оставаться международное военное сотрудничество.

Также министр обороны заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России к 2021 году должна составить не менее 90%. "Основной упор необходимо сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных сил", - сказал он.

По словам Шойгу, требуется значительно повысить мобильность войск в части логистики, переброски и снабжения, продолжить наращивать потенциал сил специальных операций, а также повышать боевые возможности ВДВ.

"Поставлена задача обеспечить безусловное выполнение государственной программы вооружения. В войска будет поступать больше высокоточного оружия, новейших систем разведки, связи и радиоэлектронной борьбы, современных средств экипировки военнослужащих", - уточнил министр.