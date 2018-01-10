Цифровая РЛС «Гамма-С1» заступила на боевое дежурство в Кировской области



РЛС 64Л6 "Гамма-С1". Источник: militaryrussia.ru. РЛС 64Л6 "Гамма-С1". Источник: militaryrussia.ru.

Цифровая радиолокационная станция «Гамма-С1» заступила на боевое дежурство по контролю воздушного пространства в Кировской области. Техника поступила по гособоронзаказу на вооружение радиотехнических войск Центрального военного округа.

РЛС «Гамма-С1» предназначена для контроля воздушного пространства с зоной обзора от 10 до 300 км. Обнаруживает и сопровождает широкий класс современных и перспективных средств воздушного нападения, включая авиационные ракеты в условиях радиоэлектронного подавления. Обеспечивает выдачу в автоматизированном режиме трассовой информации об объектах дежурным авиационным силам. Расчет составляет 3 человека, время развертывания не превышает 40 мин.

Ежедневно радиотехнические войска округа ведут радиолокационный контроль воздушного пространства 29 субъектов Российской Федерации, отслеживая перемещение более 500 воздушных судов, из которых около 200 пересекают госграницу.