Аппараты из миссии "ЭкзоМарс" начнут исследовать атмосферу и климат Марса весной 2018 года



Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter).

Источник: © ESA/ATG medialab Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter).Источник: © ESA/ATG medialab

Орбитальный модуль будет находиться на высоте 400 км над поверхностью планеты

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars с двумя российскими приборами на борту приступит к научной работе, в том числе изучению атмосферы и климата Марса, весной 2018 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роскосмоса.

"Сейчас TGO продолжает осуществлять маневр атмосферного торможения до достижения целевой орбиты. Наблюдения в рамках научной программы TGO должны начаться весной нового 2018 года, когда аппарат достигнет заданной высоты рабочей орбиты (400 км)", - говорится в сообщении.

Исследования атмосферы и климата Марса - основные научные задачи миссии "ЭкзоМарс". Решить их ученые надеются при помощи установленных на борту модуля TGO российских приборов: спектрометрического комплекса ACS (Atmospheric Chemistry Suite) и нейтронного детектора FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector).

Первый поможет исследовать атмосферу планеты, в том числе в поиске метана (вероятного показателя биологической активности) и изучении его распределения на планете. Предполагается, что ACS поможет понять, есть ли сейчас на Марсе активный вулканизм, что из себя представляет климат на планете, как он менялся.

Нейтронный спектрометр FREND в 2018 году начнет наблюдения потоков нейтронов от поверхности планеты, которые могут указывать на воду в поверхностном слое. Данные о наличии метана и наблюдения потоков нейтронов могут помочь ответить на вопрос, есть ли или была ли жизнь на Марсе. Также FREND поможет оценить радиационный фон на орбите, в том числе во время солнечных вспышек, что важно для будущих пилотируемых экспедиций.

Миссия "ЭкзоМарс"

Первый этап совместного проекта Роскосмоса и Европейского космического агентства "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году: 14 марта ракета-носитель "Протон-М" успешно стартовала с космодрома Байконур вместе с TGO и демонстрационным десантным модулем Schiaparelli.

В октябре того же года аппараты достигли планеты. TGO остался на орбите, а десантный модуль разбился при посадке на Марс. Он должен был отработать технологию входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии "ЭкзоМарс" в 2020 году. На этой стадии предусмотрена отправка на планету российской посадочной платформы и европейского марсохода. Ключевыми задачами станут бурение и анализ марсианского грунта.