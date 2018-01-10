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Bloomberg: в США подтвердили, что секретный спутник Zuma не вышел на орбиту

11.01.2018 ТАСС 113 0
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Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9.
Источник: © EPA/SPACEX

Спутник был запущен в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX с базы ВВС США на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Cтратегическое командование США подтвердило во вторник, что секретный американский спутник под кодовым обозначением Zuma не вышел на орбиту. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя командования капитана ВМС США Брука Деволта.

"В данный момент нам нечего добавить к каталогу спутников, находящихся на орбите", - заявил он в ответ на вопрос о том, находится ли спутник на орбите.

Секретный спутник был запущен в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Как отметило агентство Bloomberg со ссылкой на не названные по именам официальные лица, знакомые с обстоятельствами инцидента, спутник был потерян, предположительно, из-за неполадки во второй ступени ракеты-носителя. По данным одного из этих лиц, и спутник, и вторая ступень ракеты упали в океан.

Представитель компании SpaceX Джеймс Глисон заявил, что компания "не комментирует миссии подобного рода".
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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SpaceX
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