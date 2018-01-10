Летчики Военно-воздушной академии ВКС приступают к освоению новых учебных вертолетов
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Ансат-У на КВЗ. Источник: Перископ.2 .
ЦАМТО, 10 января. Летчики-инструкторы Военно-воздушной академии приступили к освоению новых учебных вертолетов "Ансат-У", поступивших в декабре 2017 года в учебную авиабазу в Саратовской области.
Уже в марте 2018 года к полетам на вертолетах данного типа приступят курсанты 3 курса Сызранского филиала академии.
По итогам 2017 года в академию поступили 10 таких вертолетов, всего же в составе Военно-воздушной академии уже более 60 вертолетов "Ансат-У", предназначенных для первоначальной летной подготовки экипажей армейской авиации.
Всего в 2017 году в Военно-воздушную академию поступило около 100 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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10.01.2018
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