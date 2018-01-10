В SpaceX отрицают, что секретный спутник США был потерян из-за нештатной работы ракеты
|
|
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник: © AP Photo/John Raoux
Президент компании Гуинн Шотуэлл заявила, что ракета-носитель Falcon 9 сработала "в полной мере штатно"
НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Компания SpaceX отрицает, что секретный спутник США под кодовым обозначением Zuma был потерян в воскресенье из-за нештатной работы ее ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести аппарат на орбиту. С таким заявлением выступила во вторник президент SpaceX Гуинн Шотуэлл.
По ее словам, "последняя полученная информация" свидетельствует о том, что ракета-носитель "Falcon 9 сработала в воскресенье вечером в полной мере штатно". "Если мы или кто-то еще при дальнейшем рассмотрении придем к иным выводам, то немедленно объявим об этом", - приводит слова Шотуэлл интернет-портал Space.
Президент SpaceX подчеркнула, что "опубликованная информация, которая противоречит данному заявлению, является в корне неверной". Она отметила, что "дальнейшие комментарии невозможны" из-за того, что информация о спутнике Zuma засекречена.
Ранее во вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что законодателей в Конгрессе США уже оповестили о том, что аппарат не вышел на заданную орбиту. По сведениям издания, а также ряда других СМИ, причиной неудачи могло быть то, что аппарат не отделился в нужное время от ракеты.
|
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.01.2018 Чужие победы
01.11.2017 Ракета Falcon-9 вывела на орбиту спутник связи Koreasat-5A
13.10.2017 Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником стартовала с мыса Канаверал
13.10.2017 SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник с помощью ракеты Falcon 9
13.10.2017 Ракета Falcon 9 успешно вернулась на Землю после запуска спутника
07.09.2017 Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
16.08.2017 SpaceX в 12-й раз запустила корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю
21.07.2017 СМИ: Элон Маск отказался от планов по посадке корабля Dragon на Марс