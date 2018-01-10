WSJ: потерянный при запуске в США секретный спутник Zuma стоил миллиарды долларов
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Старт ракеты Falcon 9.
Источник: NASA
По предварительным данным, причиной неудачи стало то, что аппарат в нужное время не отделился от ракеты
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Стоимость секретного спутника США под кодовым обозначением Zuma, который был потерян при запуске в воскресенье, составляла несколько миллиардов долларов. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
По сведениям ее источников, законодателей в Конгрессе США уже оповестили о том, что аппарат не вышел на заданную орбиту после старта ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. По предварительным данным, причиной неудачи было то, что аппарат не отделился в нужное время от ракеты.
Издание отмечает, что по словам лиц, работающих в космической отрасли, стоимость спутника составляла миллиарды долларов. Его изготовила компания Northrop Grumman по заказу властей США. Назначение аппарата не разглашалось.
Представители Northrop Grumman отказались подтвердить приведенную в публикации информацию. "Мы не можем комментировать засекреченные задачи", - отметили в компании.
Как сообщило ранее агентство Bloomberg, Стратегическое командование Вооруженных сил США подтвердило потерю спутника. Представитель командования заявил, что Zuma не был внесен в каталог аппаратов, находящихся на орбите.
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10.01.2018
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