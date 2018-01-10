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Около 200 организаций примут участие в Международном военно-морском салоне в Приморье

11.01.2018 ТАСС 96 0
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Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

Планируется, что в дальнейшем по нечетным годам мероприятие будет проходить на привычной площадке в Санкт-Петербурге, а по четным - в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Международный военно-морской салон впервые пройдет во Владивостоке в июле. Ожидается, что в выставке примут участие около 200 организаций, сообщает в среду пресс-служба администрации Приморья.

"Ожидаем, что участниками выставки станут не менее двух тысяч человек и около 200 организаций. Работать она будет по нескольким направлениям: военные корабли и морская техника, гражданское судостроение, различные виды вооружения воздушных и сухопутных сил, востребованные на рынках Юго-Восточной Азии", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Юрия Фильченка.

Отмечается, что достигнута договоренность о том, что Международный военно-морской салон в 2018 году во Владивостоке пройдет накануне Дня военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко указал, что на выставке важно представить достижения предприятий приморского оборонно-промышленного комплекса, что позволит обеспечить их заказами. Врио губернатора поручил проработать приглашение партнеров из Китая и Республики Корея. Также он отметил, что среди желающих участвовать в выставке уже есть компании из Нидерландов.

Салон будет длиться четыре дня и включит в себя также культурную программу. Планируется, что в дальнейшем по нечетным годам мероприятие будет проходить на привычной площадке в Санкт-Петербурге, а по четным - в Приморье.

Оператором выставки станет фонд "Росконгресс", который в 2016-2017 годах организовывал во Владивостоке Восточный экономический форум, площадкой выставки выбрали Набережную Цесаревича, принадлежащую ДЦСС. Глубина и состояние ее причалов позволяют швартоваться катерам и маломерным судам. Временный выставочный павильон планируется разместить на прилегающей к набережной территории, которая зарезервирована под строительство в будущем рыбного рынка.

О салоне

Международный военно-морской салон - одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения, его организатор - Министерство промышленности и торговли РФ. В 2017 году в Санкт- Петербурге участниками восьмой по счету выставки стали 443 предприятия судостроительной отрасли из 31 страны, из них 50 - иностранные компании. Значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий продукции двойного и гражданского назначения. Были представлены корабли и катера Министерства обороны РФ, ФСБ и МЧС.
10.01.2018
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принадлежат ТАСС
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