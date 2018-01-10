Интенсивную подготовку в Восточном военном округе в 2018 году пройдут 7 тыс. контрактников



Военнослужащие.

Источник: http://armsofwar.ru/ Военнослужащие.Источник: http://armsofwar.ru/

В 2017 году более 4,5 тыс. военных прошли подобные курс

ТАСС, 10 января. Более 7 тыс. контрактников в 2108 году пройдут курсы интенсивной общевойсковой подготовки в учебных центрах Восточного военного округа в Хабаровском и Забайкальском краях, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает в среду пресс-служба округа.

"В текущем году в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, спланировано обучение более 7 тыс. военнослужащих по контракту, которым предстоит пройти курсы интенсивной общевойсковой подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году такое обучение прошли более 4,5 тыс. военных, завершающий выпуск курсантов состоялся в конце декабря.

Первый набор на курсы интенсивной подготовки стартует в ближайшее время, он охватит около 450 человек.

В рамках практической части обучаемые выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений, также военным предстоит пройти "обкатку" боевыми машинами пехоты БМП-2 с одновременным применением учебных противотанковых гранат. Также в программу входят обучение по всем основным воинским дисциплинам и марш-бросок с элементами "курса выживания".

Ранее сообщалось, что войска Восточного военного округа в 2017 году пополнили более 10 тыс. контрактников - почти вдвое меньшем, чем в 2016-м. При этом более 4,5 тыс. из них служили в войсках округа по призыву. В 2018 году, отметили в пресс-службе, акцент при наборе контрактников будет сделан на профессиональный отбор, а не количество.