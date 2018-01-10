Интенсивную подготовку в Восточном военном округе в 2018 году пройдут 7 тыс. контрактников
|
|
Военнослужащие.
Источник: http://armsofwar.ru/
В 2017 году более 4,5 тыс. военных прошли подобные курс
ТАСС, 10 января. Более 7 тыс. контрактников в 2108 году пройдут курсы интенсивной общевойсковой подготовки в учебных центрах Восточного военного округа в Хабаровском и Забайкальском краях, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает в среду пресс-служба округа.
"В текущем году в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, спланировано обучение более 7 тыс. военнослужащих по контракту, которым предстоит пройти курсы интенсивной общевойсковой подготовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году такое обучение прошли более 4,5 тыс. военных, завершающий выпуск курсантов состоялся в конце декабря.
Первый набор на курсы интенсивной подготовки стартует в ближайшее время, он охватит около 450 человек.
В рамках практической части обучаемые выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений, также военным предстоит пройти "обкатку" боевыми машинами пехоты БМП-2 с одновременным применением учебных противотанковых гранат. Также в программу входят обучение по всем основным воинским дисциплинам и марш-бросок с элементами "курса выживания".
Ранее сообщалось, что войска Восточного военного округа в 2017 году пополнили более 10 тыс. контрактников - почти вдвое меньшем, чем в 2016-м. При этом более 4,5 тыс. из них служили в войсках округа по призыву. В 2018 году, отметили в пресс-службе, акцент при наборе контрактников будет сделан на профессиональный отбор, а не количество.
|
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.12.2017 Войска ВВО в 2017 году пополнили более 10 тыс. военнослужащих по контракту
30.10.2017 Уральская танковая дивизия приступила к сдаче первой контрольной проверки
19.10.2017 Крупные учения мотострелков Восточного военного округа прошли в Хабаровском крае
13.10.2017 В Оренбургской области прошли итоговые учения мотострелков и танкистов с боевой стрельбой
28.08.2017 Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
23.08.2017 Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
23.08.2017 Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
18.08.2017 В российско-монгольском учении в пустыне Гоби задействуют свыше 100 танков, БМП и "Градов"