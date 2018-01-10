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Минобороны: атаковавшие базы РФ в Сирии дроны были запущены из зоны деэскалации "Идлиб"

11.01.2018 ТАСС 134 0
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Источник: © Russian Defence Ministry Press Service photo via AP

Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Беспилотники, атаковавшие российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе в ночь на 6 января, были запущены из зоны деэскалации "Идлиб", заявили 10 января в Минобороны РФ.

"Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции", - говорится в комментарии Минобороны РФ, опубликованном в газете "Красная звезда".

В связи с этим российское военное ведомство направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану. "В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб" с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] по любым объектам", - отметили в Минобороны РФ. 

Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 6 января на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе была совершена атака беспилотников, направляемых террористами. Все использованные при нападении аппараты были или уничтожены, или взяты под контроль российскими военными. При этом в Минобороны подчеркнули, что решения, примененные боевиками, могли быть получены только от технологически развитой страны, и предупредили об опасности повторения подобных атак в любой стране мира.

С середины сентября в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации. Они расположены в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомса, а также в провинции Идлиб и частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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