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Артиллеристы станут "снайперами"

10.01.2018 Warspot 151 0
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Система JETS.
Система JETS.
Источник: businessinsider.com

Американская армия планирует сделать свою артиллерию "снайперской". Вчера, 8 января, портал businessinsider.com сообщил о том, что вооружённые силы США приступили к финальному этапу тестирования системы JETS (Joint Effects Targeting System).

JETS представляет собой новую систему целеуказания для артиллерии. Компактное устройство размером с армейский бинокль и массой менее 2,5 кг способно определять все необходимые данные цели и в режиме реального времени передавать их артиллеристам. Вместе с треногой и дополнительными аккумуляторами комплект весит менее 10 кг — это в несколько раз меньше, чем система целеуказания, используемая в американской армии сейчас.

"Это совершенно новая передовая технология, которая является сдвигом парадигмы того, как полевая артиллерия может быть использована на поле битвы. JETS может превратить гаубицу или самоходное артиллерийское орудие в гигантскую снайперскую винтовку", — рассказал подполковник Майкл Фрэнк, руководитель подразделения Soldier Precision Targeting Devices.

Американская армия заказала системы JETS в сентябре 2016 года, а в течение прошлого года они прошли ряд испытаний, в том числе на прочность (при десантировании). Все испытания оказались успешными, и сейчас вооружённые силы США приступили к финальному тестированию системы. Если оно пройдёт успешно, то уже в середине текущего года американские артиллеристы начнут получать JETS на вооружение.
09.01.2018
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