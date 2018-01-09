Эксперты: боевики могут атаковать корабли ВМФ РФ в Тартусе катерами со взрывчаткой



Боевики террористической группировки Исламское государство на границе Сирии и Ирака.

Источник: © AFP 2017 / ALBARAKA NEWS Боевики террористической группировки Исламское государство на границе Сирии и Ирака.Источник: © AFP 2017 / ALBARAKA NEWS

Таким способом террористы-смертники ранее подорвали в Персидском заливе американский эсминец USS Cole

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военные эксперты не исключают возможных попыток террористов в Сирии атаковать корабли ВМФ РФ с помощью начиненных взрывчаткой катеров или моторных лодок под управлением смертников или в беспилотном варианте.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, 6 января боевики в Сирии впервые массировано использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при атаке на российские авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе. Атака была успешно отражена. Семь аппаратов были сбиты, над шестью удалось получить управление с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Катера со взрывчаткой в Тартусе

"Сегодня главное быть готовыми к комплексным угрозам, потому что мы не можем исключать атаки смертников на моторных лодках, малоразмерных катерах на боевые корабли и суда снабжения ВМФ РФ, которые могут приходить в Тартус", - отметил в связи с атакой БПЛА на базы Вооруженных сил РФ главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он напомнил об инциденте в Персидском заливе, когда террористами-смертниками был подорван американский эсминец USS Cole с помощью моторной лодки, начиненной тротилом.

Также, по словам эксперта, нельзя исключать, что "налеты беспилотников могут быть предприняты против российских дипломатических объектов". "В частности, надо иметь в виду наше посольство в Дамаске. Его системы безопасности нужно усилить комплексами радиоэлектронной борьбы", - отмечает Коротченко.

На опасность атаки на Тартус также указал главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

"Создание беспилотного катера с коммерческой и инженерной точки зрения никаких проблем не представляет. Можно установить систему управления на любой имеющийся катер, загрузить его взрывчаткой и управлять им до соприкосновения с целью. Такую же ровно систему можно установить на автомобиль и на другое транспортное средство", - отметил эксперт. Он напомнил о применении беспилотного катера против корабля Саудовской Аравии йеменскими хуситами.

Мураховский уточнил, что защитить корабли в Тартусе от подобных угроз можно достаточно эффективно с помощью боновых заграждений и катеров противодиверсионной службы. "Такие катера со взрывчаткой достаточно надежно обнаруживаются оптиколокационными или радиолокационными средствами, а поражаются из пулеметов и автоматических пушек", - сказал он.

Кто сделал БПЛА

Как отмечают в Минобороны РФ, инженерные решения, использованные террористами 6 января при атаке с помощью БПЛА на Хмеймим и Тартус, могли быть получены только от технологически развитой страны.

По мнению Коротченко, порядка 20 стран имеют технологии производства беспилотников. "Можно указать центры производства: страны НАТО, включая США, ближневосточные страны (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Израиль), также Турция и страны АТР", - отметил он. По словам эксперта, в рядах террористов могли быть либо инженеры, либо представители спецслужб, которые постарались максимально исключить национальную идентификацию. Однако, добавил он, "конкретную страну, участвовавшую в подготовке атаки, без опоры на достоверные разведданные назвать нельзя".

"Нельзя исключать и версию полностью кустарного производства БПЛА, но я бы отталкивался именно от версии Минобороны, так как они учитывали данные в том числе и разведки", - отметил он.

Кустарное производство

Как считает Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, "опыт показывает, что боевики, воюющие в Сирии, уже многому научились и есть примеры, которые мы знаем из открытых источников, применения беспилотных средств различными негосударственными образованиями". "Внешний вид беспилотников и боеприпасов, которые боевики попытались применить против нас в Хмеймиме и Тартусе, показывает, что это была именно кустарная техника, но сделанная на высоком уровне", - сказал он.

По словам Мураховского, "БПЛА, который фигурирует на фото Минобороны, - это коммерческий продукт, широко распространенный по миру. Можно хоть сейчас заказать комплект для сборки такого аппарата и получить и планер, и двигатель, и систему управления, и сервоприводы, и даже чип GPS".

Мураховский отметил, что о какой-то иностранной помощи можно говорить только в отношении боевой нагрузки. На аппаратах применялись мини-бомбы, сделанные на основе распространенных на Западе минометных мин (изготавливаются в Италии, США и Франции). "Стабилизатор металлический, на который устанавливаются пороховые заряды, снят. Вместо него установлен самодельный пластиковый стабилизатор и сделаны проушины для крепления на подвеске БПЛА. Тут тоже все самопальное, даже видно, что они скотчем примотаны, явно это не промышленная продукция", - отметил он.

По словам главного редактора журнала "Беспилотная авиация" Дениса Федутинова, "ни для кого не секрет, что промышленно производимые в других странах беспилотники применялись боевиками ИГ (запрещенная в РФ группировка - прим. ТАСС) в Сирии и Ираке, но, судя по фотографиям, предоставленным Минобороны, речь идет об аппаратах кустарного производства, которые собраны из коммерчески доступных компонентов".