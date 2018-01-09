МО РФ: самолет США был в районе Хмеймима в период атаки террористов на российские объекты



Разведывательный самолет ВМС США Poseidon.

Источник: © REUTERS/Darrin Zammit Lupi Разведывательный самолет ВМС США Poseidon.Источник: © REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Уточняется, что разведывательный самолет ВМС Соединенных Штатов Poseidon "барражировал между Тартусом и Хмеймимом" более четырех часов на высоте 7 тыс. м

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Разведывательный самолет ВМС США Poseidon барражировал между Тартусом и Хмеймимом в период атаки принадлежащих террористам беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ.

"...странное совпадение, почему в период атаки БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. м барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США Poseidon, - сказали в российском военном ведомстве.

Кроме того, у Минобороны вызывают озабоченность заявления представителя Пентагона, что технологии для совершения атаки на российские военные объекты "легко доступны на открытом рынке". "О каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки", - задались вопросом в военном ведомстве РФ.

В министерстве отметили, что в заявлении Минобороны России о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях.

"Хотя только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу. Еще раз хотим подчеркнуть, что всего этого у террористов до недавнего времени не было", - резюмировали в Минобороны России.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 6 января на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе была совершена атака беспилотников, направляемых террористами. Все использованные при нападении аппараты были или уничтожены, или взяты под контроль российскими военными.