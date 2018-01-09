Иностранные СМИ напоминают Европе и России: Китай делает активные попытки доминирования на мировом рынке подводных лодок



Подводная лодка КНР во время тренировочных маневров в Южно-Китайском море.

Источник: © AFP 2017, STR Подводная лодка КНР во время тренировочных маневров в Южно-Китайском море.Источник: © AFP 2017, STR

По сообщениям интернет-издания Цанькао сяоси от 20 декабря 2017 года, американский журнал "Дипломат" (The Diplomat) 19 декабря опубликовал статью "Китай делает активные попытки доминирования на мировом экспортном рынке подводных лодок". В настоящее время КНР активно борется за место на внешнем рынке подводных лодок. После успешного заключения договоров с Таиландом и Пакистаном, китайская отрасль по производству подводных лодок начала разработку новых моделей. Цель - проникновение на мировой рынок.

С учетом того, что в последние десять лет в Китае было произведено большое количество подводных лодок, то повышенное внимание к внешнему рынку не должно вызывать удивления. С точки зрения истории, по сравнению с советскими или западными моделями китайские подводные лодки были менее конкурентоспособны. Однако вслед за непрерывным увеличением эффективности кораблестроения, в техническом плане также наблюдается прогресс, поэтому эта разница практически сократилась.

До настоящего момента, наиболее успешные в сфере экспорта китайские подводные лодки принадлежат классу Юань. Этот тип неатомных подводных лодок является самым передовым в Китае. Подводные лодки класса Юань по размеру и виду похожи на российские подводные лодки проекта 877 "Палтус". Водоизмещение китайских лодок этого класса составляет 3600 тонн, также они оснащены широким спектром различных систем, включая воздухонезависимые двигатели.

С Таиландом и Пакистаном уже заключены договоры о поставке партий подводных лодок класса Юань. Таиланд закупил три подводные лодки типа S26T, с водоизмещением примерно 2600 тонн. Пакистан закупил восемь подводных лодок этого же типа, среди них четыре сделаны в Китае, а остальные произведены в самом Пакистане.

В Китае также планируется усовершенствовать подводные лодки с меньшим водоизмещением (200, 600 и 1100 тонн). Такие подводные лодки, возможно, привлекут внимание еще более широкого круга заказчиков. В журнале Jane’s defense weekly говорится о том, что по данным предприятий, производящих подводные лодки, видно, что Алжир, Бангладеш, Куба, Египет, Ливия, Мьянма, ОАЭ и Венесуэла заинтересованы в продукции, произведенной в Китае.

Возможно, Китай заменит Европу как ведущий поставщик подводных лодок в Южную Америку. Сейчас в военно-морском флоте стран Южной Америки используют большое количество лодок, произведенных в Германии. Обычно это подводные лодки типа 209. Чили имеет две подводные лодки типа 209, которые эксплуатируются уже 33 года. Колумбия и Эквадор также используют данный тип. Перу и Венесуэла тоже имеют подобные устаревшие подводные лодки. После исчезновения подводной лодки "Сан-Хуан", будущее аргентинских подводных сил стало неопределённым. Сейчас у них на вооружении стоит еще две довольно устаревшие модели. Береговая линия стран Южной Америки, нуждающаяся в защите военно-морскими силами, достаточно длинная. Это может стать причиной того, что страны этого региона будут склонны к выбору Китая как поставщика подводных лодок большого типа.

Китайские судостроительные предприятия все чаще будут демонстрировать экспортный потенциал и имидж, сопоставимый с их влиянием внутри Китая. С учетом этого нового вызова, европейские и российские производители подводных лодок в будущем должны приложить достаточно усилий, чтобы сохранить свои позиции.

Цанькао сяоси, Китай