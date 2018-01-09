Украина пытается сорвать контракт на поставку Россией двух вертолетов Ми-17В-5 Непалу



Вертолет Ми-17В-5.

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Вертолет Ми-17В-5.Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 9 января. По информации ресурса Aviation Nepal, несмотря на уже принятое решение СВ Непала приобрести два вертолета Ми-17В-5 в рамках межправсоглашения с Россией, некая украинская компания через политических и деловых агентов лоббирует продажу восстановленных вертолетов Ми-8.

Согласно информации издания, представители украинской компании делают акцент на том, что Россия не сможет поставить вертолеты в короткие сроки, в то время как украинская сторона способна отправить заказчику вертолеты в кратчайшие сроки по более низкой цене и практически с теми же летно-техническими характеристиками.

Кроме того, по заверению украинской стороны, необходимые комплектующие для ремонта вертолетов уже закуплены в России, а на Украине осуществлена их поузловая сборка (там, где это необходимо). Двигатели, как известно, также производятся на Украине.

По мнению источников Aviation Nepal в СВ Непала, по сути единственным недостатком украинского предложения является невозможность поставить новый фюзеляж вертолета. Министерство обороны Непала, со своей стороны, также не исключило возможность реализации сделки с украинской компанией, если характеристики предлагаемой Украиной машины будут сопоставимы с Ми-17В-5. В любом случае, как заявлено, окончательное решение будет приниматься коллегиально.

Как уже сообщал ЦАМТО, о том, что СВ Непала планируют приобрести в России два вертолета Ми-17В-5 на сумму 3,4 млрд. неп. рупий (33,4 млн. долл.) стало известно в августе прошлого года. Сделку планировалось реализовать в рамках межправительственного соглашения.