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Украина пытается сорвать контракт на поставку Россией двух вертолетов Ми-17В-5 Непалу

10.01.2018 ЦАМТО 162 0
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Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 9 января. По информации ресурса Aviation Nepal, несмотря на уже принятое решение СВ Непала приобрести два вертолета Ми-17В-5 в рамках межправсоглашения с Россией, некая украинская компания через политических и деловых агентов лоббирует продажу восстановленных вертолетов Ми-8.

Согласно информации издания, представители украинской компании делают акцент на том, что Россия не сможет поставить вертолеты в короткие сроки, в то время как украинская сторона способна отправить заказчику вертолеты в кратчайшие сроки по более низкой цене и практически с теми же летно-техническими характеристиками.

Кроме того, по заверению украинской стороны, необходимые комплектующие для ремонта вертолетов уже закуплены в России, а на Украине осуществлена их поузловая сборка (там, где это необходимо). Двигатели, как известно, также производятся на Украине.

По мнению источников Aviation Nepal в СВ Непала, по сути единственным недостатком украинского предложения является невозможность поставить новый фюзеляж вертолета. Министерство обороны Непала, со своей стороны, также не исключило возможность реализации сделки с украинской компанией, если характеристики предлагаемой Украиной машины будут сопоставимы с Ми-17В-5. В любом случае, как заявлено, окончательное решение будет приниматься коллегиально.

Как уже сообщал ЦАМТО, о том, что СВ Непала планируют приобрести в России два вертолета Ми-17В-5 на сумму 3,4 млрд. неп. рупий (33,4 млн. долл.) стало известно в августе прошлого года. Сделку планировалось реализовать в рамках межправительственного соглашения.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Непал
Россия
Украина
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Ми-8

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