Более 200 ед. новых образцов ВВСТ получат в 2018 году военные инженеры ЗВО



Военный кран КС-45719-7М. Фото: stroyteh.ru. Военный кран КС-45719-7М. Фото: stroyteh.ru.

ЦАМТО, 9 января. Более 200 ед. новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) получат в 2018 году военные инженеры Западного военного округа (ЗВО).

В инженерные подразделения ЗВО запланирована поставка инженерных машин разграждения ИМР-3М, экскаваторов ЭОВ-3523, автомобильных кранов КС-45719-7М, модернизированных понтонных парков ПП-2005М и дизельных электростанций ЭСД-100-Т/400.

Также в 2018 году в боевой состав объединения общевойсковой армии войдет новый инженерно-саперный полк, который уже имеет на вооружении современные образцы военной техники связи, тыла и снаряжения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.