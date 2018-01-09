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РВСН за последние пять лет получили около 500 тренажеров для подготовки специалистов

10.01.2018 ЦАМТО 123 0
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Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 9 января. В соединения, вузы и учебные центры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) за последние пять лет поставлено около 500 новейших тренажеров. Свыше 100 из них поступили в 2017 году.

Уникальные тренажеры начали поступать во все без исключения соединения, воинские части и организации РВСН, а не только в перевооружаемые дивизии, как это было раньше.

Темпы поставок современных учебно-тренировочных средств (УТС) в РВСН будут возрастать и в дальнейшем. До 2020 года в РВСН планируется поставить еще около 500 тренажеров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.

В этом году было проведено около 40 испытаний тренажеров, в том числе с трехмерной графикой для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.

УТС введены в эксплуатацию в полках Тагильского, Йошкар-Олинского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений, переоснащаемых на новейший комплекс "Ярс". Завершена также поставка УТС и в Тейковскую ракетную дивизию (Ивановская обл.).

В воинских частях и соединениях РВСН введено в эксплуатацию около 30 наименований новых УТС для подготовки специалистов боевого управления, связи, различных технических специальностей (систем жизнеобеспечения, энергообеспечения, технологических систем, механиков-водителей многоосных шасси подвижных агрегатов).

Ранее на базе 161-й школы техников РВСН были проведены успешные приемочные испытания первого образца новейшего, не имеющего аналогов в России тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".

Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.

Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием УТС, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.

Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более чем 80%, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 5 января.
09.01.2018
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Страны
Россия
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РС-24 Ярс
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Минoбороны РФ
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