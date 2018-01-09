Новые мишенные комплексы создаются для зенитчиков Сухопутных войск
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Дивизион ЗРК С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ЦАМТО, 9 января. В интересах Сухопутных войск завершаются испытания универсального мишенного тренировочного комплекса, предназначенного для подготовки подразделений войсковой противовоздушной обороны и испытаний перспективных ЗРК.
В комплексе созданы программно и дистанционно управляемые многоразовые мишени, имитирующие крылатую ракету, тактический БПЛА, реактивный самолет и зависающий ударный вертолет.
Также комплекс позволяет создавать динамически изменяющуюся воздушную обстановку для отработки электронных и боевых пусков боевыми расчетами ЗРК, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 5 января.
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09.01.2018
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