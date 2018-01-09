На оснащение инженерно-саперного батальона ЮВО поступили новейшие защитные костюмы
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ОВР-1 «Сокол» (справа) и ЗКС-1 «Дублон» Фото: Министерство обороны России.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 9 января. На оснащение инженерно-саперного батальона мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Республике Северная Осетия-Алания, поступили новейшие защитные костюмы ОВР-1 "Сокол".
"Сокол" способен защитить сапера от пистолетных пуль, летящих со скоростью до 550 м/сек, хотя предназначен, преимущественно, для защиты от осколков, образующихся при срабатывании взрывных устройств во время сопровождения колонн, при проведении спецопераций по зачистке местности и др. Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена.
Таким образом, сапер в костюме "Сокол" становится защищенным и от взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие рядом металла, говорится в сообщении пресс-служба Южного военного округа, опубликованном на сайте военного ведомства 4 января.
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09.01.2018
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