На оснащение инженерно-саперного батальона ЮВО поступили новейшие защитные костюмы



ОВР-1 «Сокол» (справа) и ЗКС-1 «Дублон» Фото: Министерство обороны России.

Источник: МО РФ ОВР-1 «Сокол» (справа) и ЗКС-1 «Дублон» Фото: Министерство обороны России.Источник: МО РФ

ЦАМТО, 9 января. На оснащение инженерно-саперного батальона мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Республике Северная Осетия-Алания, поступили новейшие защитные костюмы ОВР-1 "Сокол".

"Сокол" способен защитить сапера от пистолетных пуль, летящих со скоростью до 550 м/сек, хотя предназначен, преимущественно, для защиты от осколков, образующихся при срабатывании взрывных устройств во время сопровождения колонн, при проведении спецопераций по зачистке местности и др. Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена.

Таким образом, сапер в костюме "Сокол" становится защищенным и от взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие рядом металла, говорится в сообщении пресс-служба Южного военного округа, опубликованном на сайте военного ведомства 4 января.